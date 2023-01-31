У Харківській області перейменують 38 вулиць і 2 села

У Шевченківській громаді Куп’янського району планують перейменувати 38 вулиць та два села з російськими назвами. Мешканці можуть надати свої пропозиції щодо перейменувань. Надсилати пропозиції можна до 2 березня.

“Робоча група підготувала перелік вулиць, провулків, населених пунктів, розташованих на території Шевченківської громади та оголошує збір пропозицій з питання найменування/перейменування об’єктів топоніміки на території Шевченківської громади, які названо на честь російських чи радянських діячів різних історичних періодів та на честь радянських подій, російських географічних та топонімічних назв”, — розповіли у Шевченківській селищній раді.

Топоніми планують перейменувати у селі Верхньозорянське, Огурцівка, Первомайське, Раївка, селищі Шевченкове, селі Василенкове, Волоська Балаклія, Борівське, Володимирівка, Великі Хутори, Роздольне, Олександрівка, Гроза, Самарське, Старовірівка, Новомиколаївка та Новий Лиман.

Зокрема, у Шевченківській громаді хочуть позбутися вулиць Індустріальної, 1-го Травня, Гагаріна, Суворова, Першотравнева, Пушкіна, Лермонтова, Медвєдєва, Ширяєва, Ватутіна. Також перейменування очікують села Первомайське та Самарське.

Свої пропозиції щодо перейменування можуть надсилати мешканці Шевченківської громади та громадські організації, установи, організації, підприємства, органи самоорганізації населення. Варіанти можна надсилати у письмовому або електронному вигляді за адресою: селище Шевченкове, вулиця Лермонтова, 2 (кабінет №8), або — mail@shevselrada.gov.ua. Потрібно вказати повне ім’я, адресу, контактні дані, поставити підпис, указати обґрунтування, інформаційну довідку. Прийматимуть варіанти до 2 березня 2023 року.

“Від одного суб’єкта подання може бути подано один варіант найменування/перейменування об’єкта топоніміки. У разі, якщо одним суб’єктом подано більше варіантів найменування/перейменування об’єкта топоніміки, то до уваги приймається тільки перший варіант”, — зазначили у Шевченківській селищній раді.Більш детальний перелік вулиць у Kharkiv Today

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