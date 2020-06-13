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У Харківській області планують відкрити 26 літніх таборів

У Харківській області планують відкрити 26 літніх таборів

Початок оздоровчої кампанії відтермінований у зв’язку з карантинними заходами.

Як повідомили в Харківській ОДА, робота з організації підготовки дитячих закладів триває, проте фахівці будуть ураховувати рекомендації Міністерства охорони здоров’я України та епідеміологічну ситуацію. Така інформація була озвучена 11 червня під час всеукраїнської селекторної наради та засідання відповідного центрального міжвідомчого штабу.

За словами заступника міністра охорони здоров’я України, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, норма заборони дитячого оздоровлення та відпочинку буде діяти принаймні до 22 червня, крім того, міністерством будуть розроблені додаткові протиепідеміологічні вимоги щодо профілактики коронавірусної інфекції.

Поки ж на Харківщині планується відкрити 26 закладів оздоровлення та відпочинку: 16 стаціонарних дитячих закладів та 10 таборів з денним перебуванням.

Загалом у планах охопити відпочинком та оздоровленням майже 114 тисяч дітей шкільного віку – 43,4 % від загальної кількості, з них 83565 дітей пільгових категорій. При цьому послуги оздоровлення отримають 17658 дітей.

Источник: slk.kh.ua

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