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У Харківській області робітникам заборгували майже 583 мільйони гривень

У Харківській області робітникам заборгували майже 583 мільйони гривень

На Харківщині вчасно не отримали зарплату понад 17 тисяч працівників.

За даними Головного управління статистики у Харківській області, найбільша заборгованість із виплати заробітної плати на початок грудня 2020 року була у Харкові – 207,8 мільйонів гривень. На другому місці – Лозова, там людям заборгували 34 мільйони 98,3 тисячі гривень. У Люботині заборгованість склала 1 мільйон 902,2 тисячі гривень, у Чугуєві – 2 мільйони 571 тисяча гривень.

У Балаклійському районі працівникам заборгували 444,7 тисяч гривень, у Барвінківському – 3 мільйони 17,1 тисячі гривень, у Валківському – 250,1 тисячі гривень. У Вовчанському районі борг становив 66,2 тисячі гривень, у Зміївському – 6 мільйонів 685 тисяч гривень, у Красноградському – 513,1 тисячу гривень, Харківському районі – 229 тисяч гривень.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2020 року становила 582,8 мільйонів гривень та зменшилася впродовж листопада 2020 року на 125 тисяч гривень. Обсяг боргу на початок грудня 2020 року складав 10,1 % від фонду оплати праці, нарахованого за минулий листопад.

На 1 грудня минулого року заробітну плату не отримали 17,1 тисячі робітників.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж листопада минулого року зменшилася на 28,3 мільйони гривень і на 1 грудня 2020 року становила 257,5 мільйонів гривень. Найбільший відсоток невиплаченої зарплати, 73,4 %, припадав на підприємства промисловості.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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