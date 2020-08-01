У харківських вишах розповіли про основні зміни вступної кампанії – 2020 (ВІДЕО)

Із 1 серпня в Україні стартує вступна кампанія для майбутніх студентів.

Ніколь Костенко, кореспондентка

Із 1 серпня в Україні розпочинається вступна кампанія для абітурієнтів, які здобуватимуть ступінь бакалавра. Ми вирішили розібратися в нововведеннях, що цьогоріч чекають на майбутніх студентів. Тож які терміни подачі заяв до вишів, особливості реєстрації під час карантину та середня вартість навчання в харківських навчальних закладах – розповімо далі.

1 серпня абітурієнт має створити електронний кабінет і внести особисті дані. Лише з 13 по 22 число вступники зможуть подавати заяви до вишів дистанційно: 5 на бюджет і необмежену кількість – на контракт. У цей же період у навчальних закладах проводитимуть творчі конкурси та вступні іспити. У Харківському університеті радіоелектроніки кажуть: попри карантин очікують великий наплив абітурієнтів.

Андрій Єрохін, заступник голови приймальної комісії ХНУРЕ

У нас в цьому році 1035 бюджетних місць. У цьому році вперше запроваджено умовами прийому заключення договорів на навчання. Цього не було в минулому році. З 27 по 31 число неповнолітні вступники прибувають разом з одним із батьків і з їх паспортами для укладання договору на навчання. Це я про бюджетників кажу.

Єрохін додає: найдешевший контракт вартує близько дванадцяти тисяч гривень на рік, а одна з найпопулярніших та дорогих спеціальностей – “Інженерія програмного забезпечення” – коштуватиме 18500. Прохідні бали зі ЗНО на бюджет у середньому – 190, підкреслюють у ХНУРЕ. А от у Харківському політехнічному інституті кажуть: таких прогнозів не роблять, бо щороку ситуація змінюється.

Сергій Петров, відповідальний секретар приймальної комісії НТУ “ХПІ”

Чим популярніша спеціальність в очах абітурієнтів, тим там буде більший прохідний бал. Цьогоріч є новинка вступної кампанії – це з’явився мінімальний конкурсний бал для того. Щоб взагалі брати участь у конкурсі на державне замовлення. Тобто на бюджет. І цей конкурсний бал – 125.

У ХПІ ціна контракту коливається від 17 до 26 тисяч. Вартість зросла, адже цьогоріч уперше на деяких спеціальностях, згідно з постановою Кабміну, вона прорахована за новою формулою, пояснюють у приймальних комісіях. В університеті Каразіна акцентують: збільшили й прохідний бал для бюджетників на деяких спеціальностях.

Ольга Анощенко, відповідальна секретарка приймальної комісії ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Правничі спеціальності. Там замість 130 балів, які були минулого року, конкурсний бал для участі у відборі збільшився до 140. Сподіваємося, що завдяки іміджу нашого університету загальна кількість заяв можливо залишиться такою ж, як і була, а минулого року у нас було 19 тисяч заяв.

Навчатися платно в Каразіна обійдеться від 11900 до 24560 гривень. У кожному з трьох університетів підкреслюють: підготували аудиторії, аби під час вступної кампанії консультувати абітурієнтів. 23 серпня у вишах оприлюднять списки вступників, що пройшли на бюджет. Вони повинні подати паперові документи до 31 числа того ж місяця. А от ті, хто забажають вчитися платно, мають на це більше часу – до 30 вересня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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