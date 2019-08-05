У Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба відбулися урочисті заходи

З нагоди 15-ї річниці від Дня створення Повітряних Сил Збройних Сил України у Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба та у підпорядкованих військових частинах відбулися урочисті заходи.

З професійним святом військовослужбовців привітали начальник університету генерал-майор Олександр Турінський, ветерани військової служби, учасники АТО/ООС, керівництво військового вишу.

В ході урочистих заходів кращих військовослужбовців та працівників Збройних Сил України було заохочено за досягнення у службі та роботі.

Святковий настрій захисникам повітряних кордонів держави подарували колективи художньої самодіяльності університету та виступ Національного президентського оркестру.

Інформаційне агентство АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

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