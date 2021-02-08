У ХНУВС відбувся випуск поліцейських офіцерів громад

У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулися урочисті заходи з нагоди випуску слухачів курсів спеціалізації офіцерів поліції, закріплених за поліцейськими дільницями об’єднаних територіальних громад.

Протягом 2,5 місяців 84 слухачі, які прибули з різних підрозділів головних управлінь Національної поліції та управлінь патрульної поліції ДПП Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Сумської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської та Харківської областей, удосконалювали знання із загальноправових дисциплін, поліпшували навички керування автотранспортом, вивчали домедичну, тактико-спеціальну та вогневу підготовку.

Курси проходили за підтримки IСITAP (Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США).

В урочистостях взяли участь заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Валерій Сокуренко, керівниця відділу з правоохоронних питань посольства США Сара Лангенкамп, начальниця управління по взаємодії з громадами Департаменту превентивної діяльності НПУ Майя Бреславська, начальниця Управління патрульної поліції в Харківській області ДПП Альона Стрижак, радник відділу з правоохоронних питань посольства США Френк Герберт, менеджер програм відділу з правоохоронних питань посольства США Олег Савчин, координатор проєктів відділу з правоохоронних питань посольства США Андрій Книш, координатори з професійного навчання міжнародної програми ІСІТАР, проректори університету.

Розпочався захід внесенням Прапора університету, підняттям Державного Прапора України та виконанням Державного Гімну України. Присутні вшанували хвилиною мовчання патріотизм, мужність вірність та героїзм тих, хто поклав своє життя за єдність та незалежність України, а також усіх правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов’язків. За традицією від імені усіх присутніх було покладено квіти до пам’ятника загиблим правоохоронцям.

Відбулася церемонія вручення свідоцтв. Із успішним закінченням навчання випускників привітав заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич:

«Сьогодні ми випускаємо поліцейських офіцерів громад, які пройшли посилений курс підготовки. Дякую за допомогу експертам ІСІТАР, викладачам університету, які проводили заняття. В університеті це перший випуск поліцейських офіцерів громади. Ми й надалі будемо співпрацювати в цьому напрямку. Головна наша мета - щоб кожна територіальна громада мала свого поліцейського офіцера, який би жив проблемами громади».

За зразкове виконання посадових обов’язків, особисту ініціативу і високий професіоналізм Олександр Фацевич вручив Подяки Національної поліції України працівникам університету.

Начальниця Управління по взаємодії з громадами Департаменту превентивної діяльності Майя Бреславська зазначила: «Проєкт «Поліцейський офіцер громади» є перспективним та успішним. Він уже впроваджується, і поліцейські офіцери громади працюють майже по всій державі. Вітаю вас із приєднанням до нашої поліцейської родини. Ви доклали максимум зусиль, щоб засвоїти знання та набути навичок. Я вірю, що кожен з вас покаже високий рівень професіоналізму, працюючи у громадах. Успіху вам!».

Керівниця відділу з правоохоронних питань посольства США Сара Лангенкамп у своєму виступі привітала поліцейських офіцерів та зазначила, що теоретичні знання та практичні навички, здобуті за час навчання в університеті, стануть їм у нагоді в подальшій службі.

Діючі поліцейські офіцери громад Харківщини продемонстрували присутнім службові автомобілі та їх оснащення.

Після завершення заходу ректор університету запросив почесних гостей ознайомитися з об’єктами інфраструктури університету, де навчалися поліцейські офіцери громад. Вони оглянули навчально-тренувальні полігони, стрілецький комплекс. Відвідали гості спеціалізовані аудиторії, в тому числі аудиторію ім. Т. Г. Шевченка. Ознайомилися з Центром Українсько-Польського розвитку, багатофункціональним тренувально-спортивним комплексом «Динамо-Арена» та оглянули гуртожиток.

Заходи пройшли з дотриманням усіх карантинних вимог.

ФОТО за посиланням http://univd.edu.ua/uk/news/8808

Источник: npu.gov.ua

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