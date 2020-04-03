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У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство. ФОТО

У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство. ФОТО

У Китаї завершилося завантаження чергового літака товарами медичного призначення, призначеними для боротьби з поширенням Covid-19 в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на посольство України в Китаї.

"Сьогодні, 2 квітня, в міжнародному аеропорту м. Сямень (провінція Фуцзянь) завершено завантаження чергового літака з товарами медичного призначення для України. На борт повітряного судна завантажено близько 109 м3 засобів медичного захисту для громадян України", - сказано в повідомленні.

Крім того, зараз із владою КНР узгоджуються питання підготовки ще кількох бортів з аналогічною місією.

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Українські дипломати пояснили, що рейс здійснюється в рамках повітряного мосту між Україною і Китаєм, наведеного з метою максимально оперативної поставки в Україну найнеобхідніших медичних товарів для протидії поширенню COVID-19.

У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство. ФОТО

Источник: censor.net.ua/ua

Новости портала «Весь Харьков»

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