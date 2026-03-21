У Китаї зафіксовано історичний мінімум народжуваності та рекордне скорочення населення

У 2025 році Китай зіткнувся із безпрецедентним демографічним спадом. За офіційними даними, за рік у країні народилося лише 7,9 млн дітей – це майже вдвічі менше, ніж у 2019 році. Водночас смертність зросла до 11,3 млн осіб, що призвело до природного скорочення населення на 3,4 млн.

Загальна чисельність населення Китаю зменшилася до 1,405 млрд осіб. Таким чином, спад триває вже четвертий рік поспіль, що викликає серйозне занепокоєння у влади.

Сумарний коефіцієнт народжуваності опустився нижче критичної позначки 1,0 при необхідному рівні відтворення населення 2,1. Це означає, що кожне нове покоління менш кількісне за попереднє, що створює довгострокові ризики для економіки та пенсійної системи країни.

Додатковим фактором кризи стало різке скорочення кількості шлюбів. У 2025 році було зареєстровано лише близько 6 млн шлюбів, тоді як у 2018 році цей показник перевищував 10 млн.

Скорочується і трудовий ресурс країни: чисельність населення віком 16–59 років зменшилася на 6,6 млн і становить тепер 851 млн осіб. Це може негативно вплинути на темпи економічного зростання Китаю в найближчі десятиліття.

Експерти пояснюють демографічний спад комплексом причин: високою вартістю житла, освіти та медичних послуг, зміною життєвих пріоритетів молоді, а також зростанням частки жінок, які обирають кар’єру та освіту замість створення сім’ї.

Якщо тенденція збережеться, Китай може зіткнутися зі швидким старінням населення та дефіцитом робочої сили, що матиме значні економічні наслідки.

Джерело: szru.gov.ua

