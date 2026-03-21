Сегодня 10:20
У Китаї зафіксовано історичний мінімум народжуваності та рекордне скорочення населення

У 2025 році Китай зіткнувся із безпрецедентним демографічним спадом. За офіційними даними, за рік у країні народилося лише 7,9 млн дітей – це майже вдвічі менше, ніж у 2019 році. Водночас смертність зросла до 11,3 млн осіб, що призвело до природного скорочення населення на 3,4 млн.

Загальна чисельність населення Китаю зменшилася до 1,405 млрд осіб. Таким чином, спад триває вже четвертий рік поспіль, що викликає серйозне занепокоєння у влади.

Сумарний коефіцієнт народжуваності опустився нижче критичної позначки 1,0 при необхідному рівні відтворення населення 2,1. Це означає, що кожне нове покоління менш кількісне за попереднє, що створює довгострокові ризики для економіки та пенсійної системи країни.

Додатковим фактором кризи стало різке скорочення кількості шлюбів. У 2025 році було зареєстровано лише близько 6 млн шлюбів, тоді як у 2018 році цей показник перевищував 10 млн.

Скорочується і трудовий ресурс країни: чисельність населення віком 16–59 років зменшилася на 6,6 млн і становить тепер 851 млн осіб. Це може негативно вплинути на темпи економічного зростання Китаю в найближчі десятиліття.

Експерти пояснюють демографічний спад комплексом причин: високою вартістю житла, освіти та медичних послуг, зміною життєвих пріоритетів молоді, а також зростанням частки жінок, які обирають кар’єру та освіту замість створення сім’ї.

Якщо тенденція збережеться, Китай може зіткнутися зі швидким старінням населення та дефіцитом робочої сили, що матиме значні економічні наслідки.

Джерело: szru.gov.ua

Темы: діти, Китай

Читайте ещё:

Казахский разворот: Астана уходит от московской опеки
19.03.2026 10:23    169
Підкорення в обмін на енергостабільність: Китай намагається нав'язати Тайваню "возз'єднання"
19.03.2026 10:01    109
Єдина причина, чому Трамп не відмовиться від мирної угоди з путіним – Китай
19.03.2026 08:42    110
СБУ та ОГП заочно повідомили про підозру ще трьом поплічникам рашистів, які депортували 213 українських дітей до рф
18.03.2026 11:06    131
МВФ бачить три головні проблеми України, окрім війни
18.03.2026 10:00    156
Токіо б'є на сполох: Huawei (китайська розвідка) отримає плацдарм у майбутній відбудові України
18.03.2026 08:33    124
росія викрала 20 тисяч дітей
18.03.2026 08:30    137
росія промиває мозки дітям на ТОТ
18.03.2026 07:16    157
Дітям з інвалідністю підгрупи А виплатять одноразову допомогу
17.03.2026 06:49    88
В Австралії підлітки обходять заборону соцмереж за допомогою VPN
16.03.2026 10:00    118
