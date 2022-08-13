У Китаю нова цяця - Соломонові острови

Маленька країна в Тихому океані, поблизу Австралії та Нової Зеландії, стає новою геополітичною ареною.

Китай в липні підписав із Соломоновими островами угоду з безпеки. Напередодні там побувала заступниця Держсекретаря Венді Шерман. Пояснюю шоб шо.

У 2019 році Соломонові острови зробили розворот від Тайваню в бік Китаю. А вже в квітні цього року маленька острівна держава (менша за Албанію: 140-ва в світі зі 180-ти країн) підписала таємну угоду про безпеку.

«Угода дозволяє Пекіну розгортати поліцейський, військовий та інший озброєний контингент, а також докувати свої кораблі на островах».

Китай може створити власну військову базу в південній частині Тихого океану, таким чином розширивши контроль над регіоном. Це виходить далеко за межі попередньої сфери впливу.

Вирішальне значення в цій ситуації має стратегічне розташування групи островів, яке ідеально вписується в геостратегічні амбіції Китаю, - пише Die Zeit.

Щоб зрозуміти їх, необхідно бути знайомим з так званою Стратегією ланцюга островів.

Концепція була розроблена в 1951 році експертом із зовнішньої політики Джоном Фостером Даллесом, щоб ізолювати Радянський Союз і Китай у західній частині Тихого океану ланцюгом військово-морських баз та обмежити таким чином їх доступ до моря.

Китай намагається прорватися через цю лінію стримування, і з Соломоновими островами Пекін фактично зміг би отримати контроль над першим ланцюгом островів, що складається з Тайваню, Південної Кореї та Японії.

Пекін починає активно інвестувати в Соломонові острови. В столиці Хоніарі вже будується величезний національний стадіон. Напередодні на Соломонових островах була заст.держсекретаря Венді Шерман, яка говорила про зростаючу напругу в регіоні через агресивні дії Китаю щодо Тайваню.

Ситуація з Соломоновими островами набирає обертів. Заступниця держсекретаря Венді Шерман, після Островів, поїхала до Нової Зеландії.

США переконують Нову Зеландію приєднатися до оборонного альянсу AUKUS. Його завдання — стримувати Китай в Тихому Океані.

Венді Шерман розповіла, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Соломонових островів, її запевнили, що китайської військової бази там не буде. Хоча секретну угоду про безпеку Пекіна та Островів ніхто не скасовував

Окрім цього, союзники роблять все, аби сусідня Австралія могла будувати власні атомні підводні човни. Перші з них повинні надійти на озброєння ВМС Австралії у 2036 році.

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/129

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