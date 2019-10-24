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У Києві представили модифікацію “Народного дрона” PD-1 з озброєнням

У Києві представили модифікацію “Народного дрона” PD-1 з озброєнням

Безпілотник People`s Drone PD-1, дрон “малого” тактичного класу, який був розроблений Всеукраїнським центром волонтерів “Народний проект” та українською компанією UkrSpecSystems, отримав озброєння.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Для PD-1 була розроблена спеціальна система підкрильових контейнерів, які дозволяють вмістити боєприпаси. Це дозволяє значно розширити спектр використання БПЛА, який тепер може не тільки виявляти цілі та коригувати вогонь, але і самостійно знищувати противника.

“З висоти 1000 метрів ми досягли точності біля 10 метрів. Наразі мова йде про термобаричні, осколково-фугасні та кумулятивні боєприпаси з бойовою частиною до 3 кг”, – розповів Олександр Чендеков, технічний директор UkrSpecSystems.

Окрім боєприпасів дрон також може транспортувати інші вантажі, які за своєю масою та габаритами вміщуються у спеціальні контейнери, наприклад: медичні пакети чи радіо-маяки.

Для забезпечення високих льотних характеристик PD-1 отримав новий потужний двигун, який забезпечує політ з корисним навантаженням у 10 кг.

“Ми завершуємо ланцюжок модернізації PD-1, який полягав у додаванні модулів до базової конструкції. Спочатку був встановлений модуль вертикального зльоту та посадки, тепер ми встановили модуль для корисного навантаження. Це дозволяє, в залежності від місії, змінювати конфігурацію БПЛА”, – додав Олександр Чендеков.

PD-1 побудований за модульною системою, яка передбачає використання “швидких замків”, БПЛА можна зібрати та розібрати не використовуючи інструментів, що дозволяє швидко замінити усі бортові частини, обладнання та корисне навантаження.

Для проведення розвідкидрон використовує гіростабілізовану платформу двох камер: денної відеокамери з 30-кратним збільшенням та тепловізійної камери. Враховуючи потужність обох камер, БПЛА виконує політ на висоті близько 3000 метрів.

У Києві представили модифікацію “Народного дрона” PD-1 з озброєнням

У PD-1 використано цифрову систему зв’язку, яка дозволяє керувати дроном та проводити розвідку на відстані до 100 км. Також була встановлена система слідкуючої антени, яка дозволяє створити більш стійкий зв’язок між БПЛА та станцією управління. PD-1 оснащений системою автопілоту, яка виконує автономний політ по введеному маршруті, навіть у випадку відсутності зв’язку із супутниковою навігацією.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: впк, Украина

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