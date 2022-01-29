У Києві відбудеться круглий стіл на тему «Використання хмарних технологій. Нагальність та актуальність законопроєкту Про хмарні послуги»

31 січня у Києві відбудеться круглий стіл «Використання хмарних технологій. Нагальність та актуальність законопроєкту Про хмарні послуги».

Планується, що у заході візьмуть участь: заступник голови Комітету, голова підкомітету цифрової та смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, експерти Агентства з питань обслуговування систем інформації та зв'язку НАТО (NCIA) та представники ключових державних установ. Зокрема, заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Гайдук, заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Олександр Потій, Директор директорату фіксованого та мобільного ШСД Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик, начальник Управління розвитку цифрової інфраструктури Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Ігор Лисицький, а також фахівці згаданих відомств, громадські організації та цивільні експерти.

Довідково: Провідні країни світу, зокрема, США, Великобританія та Канада, ще з 2011 року започаткували впровадження стратегії цифрової трансформації, що визначає пріоритет хмарного середовища (cloud first).

Круглий стіл «Використання хмарних технологій. Нагальність та актуальність законопроєкту Про хмарні послуги» пройде 31 січня 2022 року за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, 30/1, приміщення Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України.

Початок об 11:00.

Контактні особи: Сергій Корня, тел. +380939799643, Інна Шевчук тел. +380939799643.

Источник: mil.gov.ua

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