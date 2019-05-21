У Києві відбудеться святкування 70-річчя НАТО на Європейській площі

З нагоди святкування 70-річчя НАТО, Центр інформації та документації НАТО в Україні організовує урочистий захід, що відбудеться 21 травня з 12:00 до 14:00 біля будівлі Українського дому на Європейській площі.

У програмі заходу: відкриття квіткових композицій, нагородження партнерів, арт-презентація та концерт.

В урочистостях візьмуть участь заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки, Посол Алехандро Альваргонсалес, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова, голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, Віце-Прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, а також Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук та Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Після офіційних виступів відбудеться символічна церемонія перерізання стрічки біля квіткових композицій.

Прохання підтвердити свою участь за адресою: moussienko@nato.kyiv.ua

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»