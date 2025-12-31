У Києві відкрили вуличну виставку про тисячолітню історію українського війська

На Контрактовій площі в Києві відкрили вуличний проєкт "На сторожі України: від Русі до сьогодення", присвячений історії українського війська від княжих часів до сучасності

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Проєкт охоплює добу Русі, Королівство Руське, Велике князівство Литовське, козацьку епоху, періоди Українських січових стрільців, Української Народної Республіки, Української галицької армії, Української повстанської армії, а також добровольчі батальйони 2014–2015 років, Сили безпілотних систем і Збройні сили України.

Візуальну основу проєкту становлять світлини військових реконструкцій із характерною для кожної епохи зброєю та спорядженням. На кожному банері розміщено QR-код із посиланням на відеоматеріали, які розповідають про побут воїнів, особливості служби та значення відповідних військових формацій для сучасної держави.

Під час відкриття голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров наголосив, що виставка демонструє не "народ-жертву", а народ воїнів і переможців. Він також додав, що таку виставку планували відкрити ще 1991 року після проголошення незалежності.

"У 1990-х роках навіть сама ідея такої виставки була б феноменальною, адже люди просто не зрозуміли б, про кого вона. Історики докладають усіх зусиль, щоби показати справжній образ українського вояка. Бо, на жаль, у свідомості багатьох захисник України досі асоціюється з театральною бутафорією — козаком у шароварах з оселедцем, і вже не зрозуміло, чи це оселедець, сережка, чи щось на голові", — зазначив Алфьоров.

До сучасного періоду експозиції увійшли добровольчі батальйони 2014–2015 років, зокрема "Карпатська Січ".

Своїми спогадами про початок війни 2014 року поділилася журналістка, військовослужбовиця та ветеранка Лєра Бурлакова, яка згадала перші місяці спротиву у 2014 році.

"Тоді в нас справді майже нічого не було. Новий рік з 2014-го на 2015-й ми зустрічали в аеропорту та в Пісках — у гумових чоботах і майже без зброї. Але це був надзвичайно натхненний період, тому що ми знали: за нами стоїть Україна — велика країна, яка нас підтримує, привозить пиріжки й вареники", — розповіла вона.

Лєра Бурлакова зазначила, що з 2014 року українське військо пройшло значний шлях.

"З часом цей хаос і натхнення почали оформлюватися в справжню українську армію. Уже в 2016 році майже вся “Карпатська Січ”. На жаль, сьогодні багатьох із них уже немає. Але є українське військо таким, яким я неймовірно пишаюся, і якому вже не потрібно возити пиріжки, щоб воно не голодувало", — сказала вона.

Джерело: espreso.tv

