Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:45
Просмотров: 57

У Києві з’явилася вулиця Джона Маккейна

У Києві з’явилася вулиця Джона Маккейна

Сенатор Джон Маккейн на майдані Незалежності в Києві, 15 грудня 2013 року

Київська міська рада 4 квітня підтримала перейменування вулиці Івана Кудрі на Джона Маккейна. Проект рішення здобув підтримав 71 депутат, проти були четверо, ще один утримався.

Ім’ям Маккейна назвали колишню вулицю радянського розвідника Івана Кудрі.

Американський сенатор Джон Маккейн неодноразово виступав на підтримку України після анексії Росією Криму та початку збройного протистояння на Донбасі. Він виступав за надання Україні летальної зброї для захисту від агресії Росії.

У липні 2017 році Маккейн розпочав курс лікування раку. Сенатор помер 25 серпня 2018 року, на 82-му року життя.

Президент України Петро Порошенко 3 вересня 2018 року запропонував перейменувати київську вулицю Івана Кудрі на честь покійного американського сенатора Джона Маккейна. Цю ідею підтримала родина покійного.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Запорізький аеропорт побив 24-х річний рекорд з кількості пасажирів
Сегодня 10:33    55
Україна готова взяти на себе довгоочікувані зобов’язання та розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО – Президент
Сегодня 10:00    74
Досягнуто домовленостей про подальше співробітництво між Національним університетом оборони України, Оборонним коледжем НАТО та Школою НАТО
Сегодня 09:48    64
Мінекономрозвитку та Українська Рада Бізнесу підписали Меморандум про співпрацю
Сегодня 09:14    71
Президент України привітав успішні випробування нових українських ракет
Сегодня 08:34    86
На Чернігівщині випробовують радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби “Зоопарк-3” та ЗУ “Хорт”
Сегодня 07:56    88
Україна вимагає негайного повернення 113 громадян України, які незаконно утримуються в Російській Федерації та окупованому криму
Сегодня 07:38    73
Порошенко поздравил НАТО с 70-летием создания
Сегодня 07:00    79
ДФС дотримується зобов’язань за міжнародними договорами
Сегодня 06:33    85
Нова “Вільха-М” збільшила вдвічі дальність враження цілі
Сегодня 06:04    122
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 