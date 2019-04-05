У Києві з’явилася вулиця Джона Маккейна

Сенатор Джон Маккейн на майдані Незалежності в Києві, 15 грудня 2013 року

Київська міська рада 4 квітня підтримала перейменування вулиці Івана Кудрі на Джона Маккейна. Проект рішення здобув підтримав 71 депутат, проти були четверо, ще один утримався.

Ім’ям Маккейна назвали колишню вулицю радянського розвідника Івана Кудрі.

Американський сенатор Джон Маккейн неодноразово виступав на підтримку України після анексії Росією Криму та початку збройного протистояння на Донбасі. Він виступав за надання Україні летальної зброї для захисту від агресії Росії.

У липні 2017 році Маккейн розпочав курс лікування раку. Сенатор помер 25 серпня 2018 року, на 82-му року життя.

Президент України Петро Порошенко 3 вересня 2018 року запропонував перейменувати київську вулицю Івана Кудрі на честь покійного американського сенатора Джона Маккейна. Цю ідею підтримала родина покійного.

Источник: radiosvoboda.org

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