У кінці 2020-го Україна залучила 340 млн доларів кредиту від Deutsche Bank – Мінфін

В останні дні 2020 року Україна залучила короткостроковий кредит від Deutsche Bank AG London на 340,7 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Відповідно до постанови уряду № 1291 від 23 грудня, кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.

"Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової ціни оздп України на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП України на умовах, визначених кредитним договором", - йдеться у документі.

Загалом протягом 2020 року Мінфін запозичив 621,5 млрд грн (93,8 % від запланованих на цей період).

При цьому, внутрішні запозичення за 2020 рік становили 389,2 млрд грн (94,6 % від плану).

Так, 382,4 млрд грн залучили від розміщення ОВДП, у тому числі 130,8 млрд грн (3,9 млрд дол та 0,8 млрд євро) за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті.

Із зовнішніх джерел за цей період залучили 232,3 млрд грн (92,4 % від плану).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна до кінця 2020 року може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяги запозичень можуть становити близько 1 млрд доларів.

"Це будуть короткі позики, до півроку", - говорив Шмигаль.

22 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 22,2 мільярда гривень, за грудень облігацій вже продали на 76,3 мільярда гривень.

Україна 11 грудня розмістила додатковий випуск єврооблігацій на суму 600 млн доларів із дохідністю 6,2%, залучені кошти використають для фінансування загальних бюджетних призначень.

Источник: epravda.com.ua

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