У Комітеті з питань бюджету відбулася зустріч з представниками Ради Європи та Наглядової ради НСТУ щодо фінансування суспільного мовлення

У Комітеті з питань бюджету відбулася зустріч голови Комітету Андрія Павелка та голови підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу України Костянтина Іщейкіна з представниками Ради Європи та Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо фінансового забезпечення суспільного мовлення в Україні.

У зустрічі брали участь голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, керівник проекту Ради Європи «Зміцнення свободи медіа, доступ до інформації та посилення системи Суспільного мовлення в Україні» Галина Смірнова та представники Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Тетяна Лебедєва і Світлана Остапа.

Основною темою зустрічі було обговорення питань щодо фінансового забезпечення суспільного мовлення в Україні, зокрема, щодо видатків на фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України у проекті державного бюджету на 2019 рік.

Источник: rada.gov.ua

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