У Комітеті з питань запобігання і протидії корупції створять робочу групу для розробки законопроекту щодо покращення контролю за господарюючими суб`єктами на річках

Під головуванням народного депутата Ігоря Луценка відбулося засідання Підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету з питань запобігання і протидії корупції на тему: «Варварська експлуатація екологічних ресурсів річки Рось».

У заході взяли участь народні депутати, представники Державної екологічної інспекції, Міністерства екології та природних ресурсів України, Черкаської, Київської та Вінницької обласних державних адміністрацій, Національної поліції, Державного агентства водних ресурсів, Державного агентства рибних ресурсів, Державної регуляторної служби України, екологи-експерти та активна громадськість Черкащини та міста Біла Церква.

За результатами засідання прийнято рішення про створення робочої групи з розробки відповідного законопроекту з метою покращення нормативно-правового регу-лювання меж повноважень природоохоронних органів публічної адміністрації щодо здійснення ними державного контролю та нагляду за господарюючими суб`єктами на річках.

Источник: rada.gov.ua

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