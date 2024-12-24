Республіканці готують перевірку допомоги Україні

У Конгресі, Сенаті та Білому домі чекатимуть від України звіт щодо американської допомоги

Щойно республіканці візьмуть під контроль Палату представників, Сенат і Білий дім, від України чекатимуть звіт щодо американської допомоги — Kyiv Post із посиланням на джерела.

Співрозмовник видання наголошує, що у Конгресі також відбудуться слухання щодо корупції в Україні.

"Минулого тижня я був на Капітолійському пагорбі та почув багато занепокоєння щодо корупції в Україні.

Я впевнений, що новий республіканський Конгрес хоче допомогти Україні перемогти.

Однак, вони також хочуть бачити звітність за гроші, які надіслали — аж до долара.

Очікується багато слухань з детальними запитаннями про те, чи була американська допомога Україні використана належним чином.

Якщо українці не зможуть відповісти на ці запитання, республіканці не будуть дуже поблажливими", — говорить керівник апарату високопоставленого конгресмена-республіканця Стівен Мур, якого Politico називає "людиною республіканців у Києві".

Джерела українського видання у Вашингтоні стверджують, що лідерів Конгресу цікавить не лише підзвітність, але й причини корупції в Україні.

На думку Мура, будь-який новий гучний корупційний скандал "може призвести до того, що американська допомога Україні буде припинена на довгі роки".

Джерело: https://t.me/znua_live/182654

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