У Конгресі США представили проект про невизнання анексії росією територій України
Конгресмени від Республіканської та Демократичної партій представили проект резолюції, яка:
- відкидає будь-які претензії рф щодо суверенної української території, включно з Кримом, Донеччиною, Луганщиною, Запоріжжям та Херсонщиною;
- гарантує, що жодна політика чи дії США не означатимуть визнання незаконної окупації росією;
- закріплює непохитну відданість Америки незалежності, територіальній цілісності та міжнародному праву України.
Автори резолюції посилаються на минулий досвід, коли США відмовилися визнавати анексію СРСР країн Балтії в 1940 році.
Документ з’явився після появи інформації, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість визнання Криму російським в обмін на мирну угоду по Україні.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/71023