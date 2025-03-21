Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:05
Просмотров: 44

У Конгресі США представили проект про невизнання анексії росією територій України

У Конгресі США представили проект про невизнання анексії росією територій України

Конгресмени від Республіканської та Демократичної партій представили проект резолюції, яка:

- відкидає будь-які претензії рф щодо суверенної української території, включно з Кримом, Донеччиною, Луганщиною, Запоріжжям та Херсонщиною;

- гарантує, що жодна політика чи дії США не означатимуть визнання незаконної окупації росією;

- закріплює непохитну відданість Америки незалежності, територіальній цілісності та міжнародному праву України.

Автори резолюції посилаються на минулий досвід, коли США відмовилися визнавати анексію СРСР країн Балтії в 1940 році.

Документ з’явився після появи інформації, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість визнання Криму російським в обмін на мирну угоду по Україні.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/71023

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Норвегія завдяки росії заробила 108 млрд євро — через газову кризу, яку спровокувала росія
Сегодня 07:46    0
“Три сокири” відплати ― артилеристи ГУР нищать московитів на Донбасі
Сегодня 07:37    22
Чомусь горить ГИС «Суджа»
Сегодня 07:34    24
Прокатит ли в Америке то, что так легко и душевно зашло в россии
Сегодня 07:28    36
Нефтеперекачивающая станция «Кавказская» на Кубани до сих пор продолжает гореть
Сегодня 07:23    46
СБУ затримала ще трьох проросійських інтернет-агітаторів на Київщині
Сегодня 07:19    43
Цієї ночі Одеса пережила наймасштабніший удар БПЛА за весь час
Сегодня 07:14    50
Митники розповіли, скільки Україна імпортувала безпілотників
Сегодня 07:10    48
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно
Сегодня 07:00    52
IT-коалиция усиливает и масштабирует цифровые возможности Сил обороны
Сегодня 06:53    66
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 