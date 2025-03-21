У Конгресі США представили проект про невизнання анексії росією територій України

Конгресмени від Республіканської та Демократичної партій представили проект резолюції, яка:

- відкидає будь-які претензії рф щодо суверенної української території, включно з Кримом, Донеччиною, Луганщиною, Запоріжжям та Херсонщиною;

- гарантує, що жодна політика чи дії США не означатимуть визнання незаконної окупації росією;

- закріплює непохитну відданість Америки незалежності, територіальній цілісності та міжнародному праву України.

Автори резолюції посилаються на минулий досвід, коли США відмовилися визнавати анексію СРСР країн Балтії в 1940 році.

Документ з’явився після появи інформації, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість визнання Криму російським в обмін на мирну угоду по Україні.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/71023

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