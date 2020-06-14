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У Конгресі США представили законопроєкт проти «кухаря Путіна»

У Конгресі США представили законопроєкт проти «кухаря Путіна»

Чотири конгресмени від Демократичної і Республіканської партії Конгресу Сполучених Штатів представили законопроєкт, який засуджує дії Євгена Пригожина, який вважається одним із наближених президента Росії Володимира Путіна, повідомляє «Голос Америки».

Законопроєкт містить пакет заходів для протидії діям Пригожина та його партнерів «за їх атаки, які тривають на Сполучені Штати та його союзників».

Конгресмен-демократ, голова Комітету з іноземних справ Палати представників Конгресу США та один з авторів законопроєкту Еліот Енгель у своїй заяві назвав Пригожина «маріонеткою Путіна з давньої історією підриву безпеки та інтересів Сполучених Штатів у інтересах уряду Росії».

Як приклади Енгель навів втручання пригожинської «фабрики тролів» у американські президентські вибори 2016 та вибори Конгресу 2018-го, а також дії найманців з «групи Вагнера» в Україні, Сирії, Лівії та Африці.

Законопроєкт зокрема передбачає переконання держав, які співпрацюють зі підконтрольними Пригожину структурами, у припиненні подібного співробітництва, запровадження додаткових санкцій, співпрацю з міжнародними партнерами США з метою переконати їх вдатися до аналогічних кроків.

Євген Пригожин перебуває під індивідуальними санкціями США через його роль, як кажуть у Вашингтоні, в підтримці російської анексії українського Криму 2014 року і воєнного втручання Москви на сході України проти української влади.

Источник: radiosvoboda.org

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