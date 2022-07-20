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У Конгресі США є велика підтримка позиції, що росія – країна-терорист, але адміністрація Байдена веде обережну політику стосовно росії, заявив екс-посол США в Україні Джон Гербст

У Конгресі США є велика підтримка позиції, що росія – країна-терорист, але адміністрація Байдена веде обережну політику стосовно росії, заявив екс-посол США в Україні Джон Гербст

● Тому, пояснив він, питання ПОКИ не проголосоване у Конгресі. Відповідаючи на запитання про сценарій завершення війни, Гербст зазначив: «Настане день для переговорів, але він ще не настав, Путін все ще зацікавлений у завоюванні України».

● Тому, наголошує Гербст, США мають нарощувати обсяги та інтенсивність постачання зброї Україні, включаючи ракети високої дальності, БПЛА та інше сучасне озброєння.

"Якщо ми це зробимо, ви переможете у війні, і тоді настане день для переговорів". Коментуючи думку, що перемога республіканців на виборах до Конгресу зменшить допомогу Україні, Гербст запевнив, що Україну підтримують як демократи, так і республіканці: 25% республіканців голосували за виділення 40 млрд доларів США, це високий показник.

«Трамп, коли був президентом, сам не зовсім тверезо виступав з приводу росії та України, але політика його була в цих питаннях досить твереза», - підкреслив він.

● Також Гербст розповів про сьогоднішню розмову з міністром оборони Резніковим.

Йшлося про протиракетні, протикорабельні та протиповітряні сучасні системи, яких потребує Україна. Коментуючи можливе розмивання західної єдності, Гербст запевнив – незважаючи на зростання цін на нафту та газ, єдність зберігається і «ми не побачимо послаблення сильної політики».

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15718

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