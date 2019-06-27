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У конкурсі на керівника Державної митної служби переміг Максим Нефьодов

У конкурсі на керівника Державної митної служби переміг Максим Нефьодов

25 червня пройшов заключний етап конкурсного відбору на очільника Державної митної служби України, який проводила Комісія вищого корпусу державної служби.

Трійка фіналістів у прямому ефірі представила членам Комісії свою програму розвитку Митної служби у вигляді презентації, а потім кожен із претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів Комісії.

Результати конкурсу:

• Євген Гармаш, проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів, не набрав достатньої кількості балів для рейтингового оцінювання;

• Андрій Саварець, керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, - 12,33 бала;

• Максим Нефьодов, Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, - 16,97 балів.

За результатами оцінювання кандидатів Комісія рекомендувала Кабінету Міністрів України призначити Максима Нефьодова Головою Державної митної служби України.

Створення ефективної, прозорої та вільної від корупції Митної служби є вимогою номер один від чесного бізнесу та ключова умова для прискорення економічного зростання. Мінфін покладає на нового очільника митниці амбітні завдання - створити в Україні митницю європейського зразка.

Віримо, що новий керівник ДМС візьме курс на ліквідацію тіньових схем, спрощення митних процедур та діджиталізацію митниці.

Источник: minfin.gov.ua

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Темы: дфс

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