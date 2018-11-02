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У Кремлі пояснили, чому в санкційному списку немає президента України

У Кремлі пояснили, чому в санкційному списку немає президента України

Внесення до російського списку санкцій президента України Петра Порошенка було б надмірним кроком. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Традиційно президентів не вносять до санкційних списків", – зазначив він.

Представник Кремля стверджує, що ініціатором санкцій виступила Україна, а Москва лише відповіла на дії Києва.

Народні депутати, члени уряду, інші представники української політики – загалом 322 громадян України і 68 українських підприємств опинилися в санкційному списку, затвердженому російським урядом.

Серед тих, хто потрапив до переліку, син українського президента Олексій Порошенко.

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.

Источник: radiosvoboda.org

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