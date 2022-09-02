У Латвії зі списку ретрансляції виключили два десятки російських телеканалів

Національна рада Латвії з електронних засобів масової інформації виключила зі списку ретрансляції в країні два десятки російських телеканалів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Delfi.

Зокрема, зі списку виключені RT (Russia Today), RT HD, RT Arabic, RT Documentary, RT Documentary HD, RT TV, RT Spanish, "МИР 24", "РБК-ТВ", "Россия 24", "Россия RTR", TV Centre International, "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "O!", "Поехали", "Телекафе" та "Петербург - 5 канал".

Слід зазначити, що мовлення цих телеканалів у Латвії було припинено раніше – з різних юридичних причин. Наприклад, через те, що одного з вигодонабувачів роботи телеканалів Юрія Ковальчука було включено до списку санкцій Європейського Союзу.

Інші канали відключили через розпалювання ненависті на тлі військової агресії росії проти України.

Рішення ради набирає чинності 1 вересня. Його можна оскаржити в адміністративному районному суді, але це не зупиняє дії рішення.

Джерело: ukrinform.ua

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