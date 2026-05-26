У Литві 25—26 травня тестуватимуть систему виявлення безпілотників — після інцидентів з українськими дронами

Про це пише тамтешнє медіа LRT.

Для перевірки в небо піднімуть різні типи дронів, зокрема «Шахеди». Випробування проходитимуть у Каунаському районі на висоті 250—1 000 метрів на 4 локаціях.

Фахівці перевірятимуть, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті.

▪️18 травня мешканці Литви виявили уламки безпілотника з вибухівкою в полі. У Міноборони країни вважають, що дрон був українським. Перед цим 7 травня два дрони врізались у нафтобазу в Резекне в Латвії. Розслідування довело, що безпілотники були українськими.

