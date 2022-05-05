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У Литві підрахували, скільки заробляють біженці з України

У Литві підрахували, скільки заробляють біженці з України

Від початку повномасштабного вторгнення рф понад 50 тис. українських біженців прибули до Литви, 28 тис. із них – люди працездатного віку, понад 7,6 тис. уже знайшли роботу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT із посиланням на міністерство соціального захисту та праці Литви.

«Українці, які працюють, вже заплатили нашій країні понад 3 млн євро податків. Я дякую роботодавцям, які працевлаштовують українців, котрі приїхали до нашої країни, і запрошую вас продовжити реєстрацію вільних робочих місць у Службі зайнятості», - сказала міністр Моніка Навіцкене.

Переважна більшість українців зайнята на роботах, які потребують середньої кваліфікації, кожен десятий – на висококваліфікованій роботі. Заробітна плата коливається від мінімальної (600 євро) до майже 2 тис. євро. У середньому українець, який працює в Литві, заробляє "на папері" близько 900 євро.

При цьому на обліку в Службі зайнятості Литви наразі перебувають понад 8,7 тис. громадян України, які шукають роботу.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість жителів України, які внаслідок російського вторгнення змушені виїхати за кордон, на 1 травня перевищила 5,5 млн осіб. Ще 7,7 млн громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.

Источник: ukrinform.ua

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