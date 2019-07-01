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У Лозовій з'явився дорожній знак, який працює на сонячній батареї

У Лозовій зявився дорожній знак, який працює на сонячній батареї

Знак з LED підсвідкою поки єдиний у місті.

Його встановили на проспекті Перемоги, на пішохідному переході, повідомляє ТРК "Сігма". Поки він працює у тестовому режимі.

Як розповіли в управлінні ЖКГ Лозівської міськради, протягом місяця лозівчани можуть оцінити переваги новинки, якщо відгуки будуть гарними, то місто закупить нові дорожні знаки. Спеціалісти визначатимуться з необхідною кількістю таких вказівників та місцями, де їх встановити.

– Автономний знак з LED підсвічуванням, той знак, який добре видно учасникам руху при будь-яких погодних умовах. Кошторисна вартість встановлення такого одного комплекту – 2 знаки на 1 пішохідному переході становить близько 20 тисяч гривень. Тестовий варіант поки встановили безкоштовно, – розповів головний спеціаліст відділу благоустрою управління ЖКГ Лозівської міської ради Олександр Лавриненко.

Источник: slk.kh.ua

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