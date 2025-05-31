У Львові представили оновлений проєкт Меморіалу полеглих захисників України: яким він буде

У Львові презентували проєкт Меморіалу загиблих Героїв України. Оновлений варіант створили після численних консультацій із родинами захисників, які там поховані

Відповідну презентацію провели у Львівській міській раді

За основу взяли проєкт, який переміг у відкритому архітектурному конкурсі торік. Для вдосконалення проєкту використовували думки та побажання родин загиблих воїнів.

Автори проєкту Дмитро Райфшнайдер і Олена Джула-Райфшнайдер.

Як виглядатиме Меморіалі Героїв у Львові

Комплекс складатиметься з кількох елементів: церемоніальної зони, простору поховань, Стіни памʼяті з іменами та портретами загиблих і тих, кого не вдалося поховати. Колумбарій, та дзвіниця. Центральним монументом стане янгол, витесаний у камені. Він проявлятиметься, коли на нього потраплятимуть сонячні промені.

"Відвідали меморіали не лише Львівщини, але й закордонні. Територія меморіалу поділена на 4 зони. Головна алея розділяє зону поховань на дві частини. По праву сторону стіна з іменами полеглих і зниклих безвісти. Зелену зону розділяємо на окремі сектори", – розповів Дмитро Райфшнайдер.

Також буде напівкругла стіна пам'яті з нішами під лампадки. Далі буде ряд прапорів, які символізуватимуть військові формування України. З іншого боку стіни є меморіал УПА, який зберігається на своєму місці.

При вході у Меморіал відвідувачі бачитимуть фразу – "Коли мене запитають що таке війна Я без роздуму відповім: Імена". Це слова поета і захисника Максима Кривцова, який загинув у січні 2024 року.

На могилах будуть вічнозелені рослини – ялівець, або ж жимолость.

"Нас у Мюнхені вразила присутність води на Меморіалі. Ми досліди, як вшановують пам'ять, то часто є стіни з іменами. Це світлі поверхні, де вигравіювані імена. Часто це не лише білий матеріал, а й цегла. У версії меморіалів використовують часто і бетон", - розповів Райфшнайдер.

Його доповнила колега Олена Джула-Райфшнайдер.

"Територія меморіалу поділена на 4 основні зони. Починаючи від вул. Мечникова, де вхідна зона. Далі – площа з монументом УПА, стіною пам'яті . Наступне – велика територія це – зона поховань. І власне кульмінацією території Меморіалу є – Монумент полеглим героям. Площа, яка в нижній частині, поєднана з монументом алеєю, яка проходить крізь зону поховань. Головна алея розділяє зону поховань на дві частини. По праву сторону власне поховання, а по ліву сторону меморіальна стіна з іменами всіх полеглих, а також зниклих безвісти. Зелену зону розділили на окремі сектори" – пояснила архітекторка проєкту Меморіалу. Передбачені також зони паркування.

Які зауваження і побажання висловлювали родичі полеглих Героїв

Одне із зауважень, які висловили родичі – матеріал з якого планують виготовляти хрести. Дружина Тараса Хаммера Бобанича – Наталія – зазначила, що вона проти виготовлення надгробних плит із матеріалу тераццо.

"Це – бетон. Є набагато кращі матеріали. Я хочу, щоб ви показали, як вони будуть виглядати. Я бачила, як виглядає пісковик і він себе поводив прекрасно. Я буду проти цього матеріалу, поки не побачу, як він себе поводить", – зазначила дружина Бобанича. Крім іншого, вона додала, що необхідно додати Герб України.

Головний архітектор міста Антон Коломєйцев додав, що остаточного рішення щодо матеріалу, з якого виготовлятимуть плити, ще не ухвалено. Планують виготовити прототипи з інших матеріалів, аби усі змогли побачили, як вони виглядатимуть і змогли обрати найбільш прийнятний варіант. Стосовно Герба також візьмуть до уваги це прохання.

Меморіал буде повністю інклюзивним, куди зможуть в'їжджати люди на кріслах колісних, що особливо важливо для ветеранів.

Серед питань, які ще планують обговорити і доопрацювати – присутність лавок. Крім іншого, зазначили члени родин полеглих, варто передбачити кріплення для державних прапорів. Один з присутніх на обговоренні додав, що також повинна бути могила невідомому солдату.

На Меморіалі, крім Героїв теперішньої російсько-української війни, спочивають січові стрільці та вояки УПА. До слова, якщо дозволять родини, то поховання упівців планують перемістити в перший ряд.

Юрій Диба, директор інституту архітектури і дизайну "Львівської політехніки" зазначив:

"Маємо говорити про цілісну, зрозумілу концепцію, патріотичну концепцію. Ансамбль, який залишиться у віках. Через 20 років філософські концепції забудуться, а перед вами буде ансамбль. Він може бути або гарним, або поганим"

Джерело: espreso.tv

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