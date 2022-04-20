У Маріуполі успішно евакуювали прикордонників та поліцейських на «Азовсталь»

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами Збройних сил України та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації прикордонників та поліцейських на завод «Азовсталь».

Про це повідомляє «Сьогодні» із посиланням на видання Преступности.НЕТ та офіцера 36-го ОБРМП.

Так, миколаївські морпіхи та військовослужбовці «Азова» вийшли на бронетехніці до території морського порту, де перебували бійці Держприкордонслужби та кілька підрозділів Національної поліції. В останніх закінчувався боєкомплект.

Військовослужбовці з боєм прорвалися до бійців Держприкордонслужби та Нацполіції, успішно забезпечили вогневе прикриття та на транспорті вивезли близько 500 бійців ДПСУ та НПУ на територію підприємства «Азовсталь».

Ситуація у Маріуполі:

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав місцевих жителів евакуюватися з міста. На сьогодні заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя, виїхати зможуть жінки, діти та люди похилого вікуРосійські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі «Азовсталі» в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, у тому числі діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в лікарні біля заводу «Азовсталь», що зазнала бомбардування, нікого не було.У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на «Азовсталь», а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.Також повідомлялося, що росіяни вводять в оману мешканців міста, зав’язуючи їм білі пов’язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Окупанти використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок.

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