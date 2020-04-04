У масках і з собаками: нові правила відвідування громадських місць від уряду

Виняток із заборони на відвідування парків та скверів – вигул домашніх тварин

До 24 квітня в Україні заборонено з’являтися у громадських місцях без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше двох людей, а діти до 16 років повинні бути в супроводі дорослих – такі обмеження уряд затвердив 2 квітня. Відповідна постанова з’явилася на сайті уряду 3 квітня.

Зміни, які анонсувалися 1 квітня, в пресслужбі Кабінету міністрів пояснювали зокрема тим, що кількість хворих зростає більше ніж на 10% щодня.

Зокрема Кабінет міністрів вимагає самоізолюватися не тільки від тих, хто має підозру на коронавірусну інфекцію або контактував із хворим, а й від людей, старших за 60 років. Якщо такі люди не мають нікого, хто може про них подбати, вони можуть відвідувати магазини та аптеки в радіусі 2 кілометрів від місця самоізоляції – але тільки в масках.

Обмеження щодо перебування в громадських місцях, зокрема для дітей, набувають чинності 6 квітня.

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Серед інших обмежень, ухвалених урядом, також заборона відвідування закладів паліативної допомоги. Постачальникам електроенергії та природного газу заборонено відключати споживачів від своїх послуг на період карантину.

За визначенням в українському законодавстві, громадським місцем вважається частина будь-якої будівлі чи споруди, куди можна потрапити постійно чи за графіком, вільно чи з обмеженнями. Сюди входять зокрема під’їзди, підземні переходи чи стадіони.

До 5 квітня Міністерство цифрової трансформації повинно розробити електронний сервіс для проведення моніторингу додержання режимів самоізоляції та обсервації. Контроль за дотриманням цих обмежень покладено на Національну поліцію та Національну гвардію.

25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин і запровадив режим надзвичайної ситуації у всіх регіонах до 24 квітня. Карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції розпочався в Україні 12 березня.

Источник: radiosvoboda.org

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