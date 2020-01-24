«У меня с мозгами, всё нормально в отличие от вас»: как в Харькове прошли открытые обсуждения по повышению тарифов на воду

Я предлагаю не повышать тариф на 2020 год. - Внесите это предложение, эту пропозицию в протокол.

С шумом и спорами прошли сегодня общественные слушания по пересмотру тарифов "Харьковводоканала". Один из основных факторов, который повлиял на рост цен на водоснабжение и канализацию - рост заработной платы работников предприятия.

Василий Безъязычный, нач. отдела НКРЕКП в Харьк. обл.

Жизнь вимагає переглядати - тобто "Харківводоканал" виконує, цю вимогу зробили розрахунки. Крім того, ви знаєте, постоянно збільшується вартість електричної енергії, палива, реагентів, то, що є обов'язковим для виконання своїх обов’язків "Харківводоканалом".

А когда представители общины поинтересовалась у заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Руденко, почему бы не выделить миллионы на реагенты, которые действительно важны - нужно ли повышать тарифы, вместо того, чтобы немного уменьшить затраты на украшение города к Новому году, ответ был несколько странным.

Андрей Руденко, зам. мэра по вопросам ЖКХ

Почему-то люди должны работать за 9 тысяч, а не за 13, а вы получаете как минимум 50 в конверте, бред. Послушайте очевидное-невероятное, вы знаете, у меня такое впечатление создается, что концентрация сумасшедших людей растет, из-за того, что уезжают нормальные плодотворные люди с Украины. - Да сумасшедшие люди в городском совете. За сто миллионов гривен праздновать новый год. - Послушайте, да об этом говорить можно что угодно. - Сейчас сидят нам и рассказывают про - 11 миллионов им надо на какие-то реагенты. - Я вас просто слушал, сидел, ну, это просто на уши не натянешь. Я вас прошу: давайте двигаться дальше. - Та вы мозги в кучу приведите. - Та, послушайте, у меня с мозгами всё нормально в отличие от вас.

За 2019 убытки "Харьковводоканала" по словам заместителя гендиректора КП «Харьководоканал» Яны Хайло, достигли 218 миллионов гривен. И если тарифы будут утверждены своевременно и цены на составляющие этого тарифа меняться не будут, то в этом году предприятие выйдет в ноль.

Впрочем, по словам Хайло, окончательное решение за Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, после того, как рассмотрят протокол проведения этого обсуждения. Вероятно, новые тарифы начнут действовать уже в феврале-марте.

Яна Хайло, директор Финансово-экономического департамента КП "Харьковводоканал"

Тарифы, которые подавало предприятие, и утверждены на сегодняшний день "Харьковводоканал" на централизованное 15.228 на 20%, увеличение для субъектов хозяйствования - 6,384, по водоотведению - 9 гривен 216 копеек и для субъектов хозяйствования - 2 грн 82 копейки. В общем на квартиру увеличится где-то на 30%.

Зато у присутствующих на обсуждении горожан были вопросы о том, почему после повышений стоимости качество воды не становится лучше. Даже в платежках, которые получают потребители, не пишется «питьевая вода», а отмечается – «холодная».

Вячеслав Назаренко, харьковчанин

Если это холодная вода, то объясните мне такое холодная вода, согласно какого ГОСТА, согласно какому закону, какой температуры она должна быть. какого качества. А может, эта холодная вода - техническая вода. Тогда и другие расценки надо не на 22 % поднимать, а надо на 70 % понизить. Что мы пьем – отраву? Или что мы пьем?

Ответа на этот вопрос в зале так и не дождались. Мол, это не предмет обсуждения сегодня. Хотя на тему заключения договоров об оказании услуг все же отвлеклись.

А внизу, Василий Федорович, более мелким шрифтом написано - "У разі відмови від укладення договору в наданні послуг з водопостачання та водовідведення може бути відмовлено". Это как называется, это - запугивание?

В "Харьковводоканале" сообщили, что перезаключение договоров - это не инициатива предприятия, а требование Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», которое обязывает поставщика услуг и абонентов заключать именно письменные договоры.

Тарас Грущак, зам. гендиректора КП "Харьковводоканал"

У разі неукладання договору з підприємством до 1-го травня 2020 року з абонентами, які не уклали договори, автоматично буде укладатися договір про надання послуг водопостачання та водовідведення без обслуговування внутрибудункових мереж. Тобто підприємство буде надавати таким абонентам послугу водопостачання та водовідведення, однак всі необхідні роботи, ремонт внутрибудинкових мереж - буде відповідальністю безпосередньо мешканців багатоквартирних житлових будинків.

По словам Тараса Грущака, договора на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения уже заключили 35 000 харьковчан, а всего КП «Харьковводоканал» обслуживает 570 000 абонентов.

Агентство Телевидения Новости