У мерії розповіли про план відновлення Харкова

Міська влада Харкова вже розробляє план перезапуску економіки, що постраждала внаслідок російської агресії.

Про це сьогодні, 18 березня, в інтерв’ю телеканалу «Україна 24» повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що, незважаючи на безперервні обстріли, у місті вже думають над тим, як відроджувати Харків, зокрема, його економіку.

«Зараз у місті працюють хлібозаводи, деякі підприємства харчової промисловості. І я їм за це вдячний. Але багато хто, звичайно, зачинився. Ми ж у війні, у постійних обстрілах. Тому після перемоги Харків очікує на глобальний перезапуск. Я вже думаю, що нове має з’явитися в плані економіки, як залучати інвесторів, які будуть нові виробництва. Війна дала можливість переоцінити чимало речей», – зазначив Ігор Терехов.

Крім цього, мер зазначив, що багато харків’ян залишаються в рідному місті і відновлюють його, незважаючи на війну та постійні обстріли.

Про це сьогодні, 18 березня, під час Міжнародного марафону «Єднання місцевого самоврядування світу для благополуччя людей та миру» повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Вони кажуть: «Чому ми маємо їхати зі свого улюбленого міста, своєї землі? Ми – мирні люди, ми ні на кого не нападали?». Вони разом із нами готові відновлювати місто, розбирають завали з працівниками ДСНС під обстрілами. Гинуть, але зберігають своє місто», – розповів в ефірі про містян Харківський міський голова.

Він подякував партнерам та волонтерам за допомогу, комунальнам службам, які цілодобово забезпечують життєдіяльність Харкова, армії, яка героїчно обороняє місто. «Кожен із нас виконує свій обов’язок перед людьми», – зазначив міський голова.

Він ще раз попросив світову спільноту підтримати ініціативу Президента України Володимира Зеленського та закрити небо над країною.

«Закликаю всіх згуртуватися довкола України. Для нас це дуже важливо. Дух, який панує у місті, дозволяє говорити про те, що перемога буде за нами. Перемога буде за Україною. Перемога буде за Європою», – виступив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости