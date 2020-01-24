У міграційній службі пояснили, чому харків’яни ринулися по закордонні паспорти (ВІДЕО)

З 1 березня українці подорожуватимуть до Росії лише з біометричним закордонним паспортом, а не за внутрішнім, як раніше.

Олександр Шемаєв, кореспондент

На початку цього року в порівнянні з минулим січнем побільшало охочих отримати біометричні закордонні паспорти. У міграційній службі стверджують: це пов’язано з нововведеннями щодо подорожей до Росії. Тепер для цього обов’язково має бути біометричний закордонний паспорт.

18-річна студентка Катерина Ткач прийшла за біометричним закордонним паспортом, бо у старого закінчився строк дії.

Катерина Ткач, студентка

Сейчас это очень быстро происходит. Потому что сейчас есть электронная очередь. Поэтому всего лишь где-то месяц назад я вбила данные и, вот, пришла дата. Теперь я просто сижу и жду.

На початку січня харківські ЗМІ повідомляли про великі черги у регіональних центрах надання адмінпослуг за біометричними закордонними паспортами. В облуправлінні міграційної служби це заперечують. Мовляв, прийом здійснюється за електронною чергою, тож людей надовго не затримують. Але дійсно наразі фіксують підвищений попит: закордонні паспорти знадобляться для в’їзду до Росії вже з 1 березня.

Гага Кікнадзе, головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та ЗМІ ГУ ДМС України в Харківській області

За перші три тижні поточного року нами вже прийнято 17 тисяч заяв на оформлення паспортів для виїзду за кордон. Якщо порівнювати цю цифру з минулорічною, тоді було 13 тисяч. Тобто, невеличкий зріст є, але місця в черзі є. Оформлювати закордонний паспорт ви можете в будь-якій точці України, не прив’язуючись до місця реєстрації.

Аби отримати документ за 7 днів необхідно сплатити 1034 гривні, за 20 – 682. Процедура оформлення біометричного закордонного паспорту не змінилася. Але нововведення є. Через релігійні переконання дозволено фотографуватися в головному уборі, якщо він не закриває обличчя.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександр Шемаєв

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