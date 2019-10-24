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У міжнародному повітряному транспорті покладено край використання некоректної назви KIEV

У міжнародному повітряному транспорті покладено край використання некоректної назви KIEV

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) почала коректно писати назву столиці України та виправила написання з Kiev на Kyiv. Цей крок поклав край використанню Kiev в міжнародній практиці.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на офіційну сторінку кампанії CorrectUA Міністерства закордонних справ України в Twitter.

Спасибі всім аеропортам і авіаперевізникам за KyivNotKiev! Особливо вдячні IATA за прийняття рішення використовувати коректне назву української столиці як Kyiv, – йдеться в повідомленні.

Відтепер після рішення асоціації повітряного транспорту, практично всі аеропорти та авіакомпанії світу незабаром також повинні почати використовувати саме таке написання назви столиці України. Заміна вже працює на сайті IATA: для позначення Києва система видає тільки назва Kyiv.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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Темы: Украина

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