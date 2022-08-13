У МКІП готують законопроєкт щодо особливого статусу англійської. Що він передбачає?

Цей крок сприятиме інтеграції українців у європейську спільноту, вважає перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

● встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;

● значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;

● англійська буде обов'язковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації;

● створюється робоча група із забезпечення функціонування англійської, як мови міжнародного спілкування – у її складі будуть народні депутати, представники державних органів та громадськості;

● Наразі Україна посідає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською.

Джерело: https://t.me/spravdi/15234

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