Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 88

У МКІП готують законопроєкт щодо особливого статусу англійської. Що він передбачає?

Цей крок сприятиме інтеграції українців у європейську спільноту, вважає перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

● встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;

● значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;

● англійська буде обов'язковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації;

● створюється робоча група із забезпечення функціонування англійської, як мови міжнародного спілкування – у її складі будуть народні депутати, представники державних органів та громадськості;

● Наразі Україна посідає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською.

Джерело: https://t.me/spravdi/15234

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно
Сегодня 09:20    80
Новости из США. Четверг-пятница, 11-12 августа 2022
Сегодня 09:12    96
13 серпня 1914 року московська імперія заборонив друк українською мовою
Сегодня 08:48    99
У Китаю нова цяця - Соломонові острови
Сегодня 08:37    142
Замглавы Совета безопасности РФ Медведев открыто угрожает терактами на атомных электростанциях в Европе
Сегодня 08:37    111
Стан української економіки: ситуація важка і може бути ще гіршою
Сегодня 08:25    143
10 хороших новин 12 серпня
Сегодня 07:46    169
Що таке Рамштайн і навіщо він Україні
Сегодня 07:41    134
Оперативна інформація станом 06.00 13.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:23    129
росія за перші три місяці вторгнення пошкодила стільки житла, як площа мільйона однокімнаток.
Сегодня 06:58    109
 