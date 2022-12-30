У Мінцифри назвали 100 перемог за майже рік війни

Традиційно у грудні команда Мінцифри підбиває підсумки року й презентує 100 перемог Міністерства. Цьогорічні досягнення пов'язані з викликами воєнного часу, запитами військових і кожного українця.

«Попри всі виклики війни, ми продовжили будували цифрову державу. Наші цілі залишилися незмінними Але додалися нові пріоритетні під час війни напрямки роботи – воєнні послуги, розвиток military-tech, Старлінки. Головним проєктом залишилась Дія. Ми вже відцифрували найпопулярніші послуги для українців. За рік запустили 39 сервісів у застосунку та на порталі. І Дія стала на крок ближче до superapp – універсального застосунку, в якому можна отримати різні послуги і сервіси», – зазначив Віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

З 24 лютого саме цифровізація стала основою для ефективної роботи держави. Протягом року Мінцифра активно працювала над розвитком Дії. За цей час до застосунку приєдналися 6 млн користувачів. Зараз Дією користуються понад 18,5 млн українців, а веб-порталом – майже 22 млн.

Під час повномасштабної війни Дія стала інструментом для швидкої та зручної комунікації українців з державою. Ми запустили найбільш актуальні і затребувані серед українців сервіси. Унікальний єДокумент, який став доступним майже одразу з початку повномасштабного вторгнення, послуги для ВПО, пошкоджене майно, виплати 6500 від держави, допомога по безробіттю тощо. Окрім цього, запустили Дія.TV, Дія.Радіо та додали можливість донати на допомогу армії просто в застосунку.

Окремо варто відзначити воєнні послуги в Дії. У перші тижні повномасштабної війни команда Мінцифри створила чатбот єВорог. Кожна людина зі смартфоном може поділитися фото ворожої техніки, повідомити про колаборантів чи міни. За весь час чатботом скористалися майже півмільйона українців. Запустили військові облігації в застосунку. Це можливість для кожного українця допомогти армії та економіці країни, а згодом отримати внесок назад із прибутком. За декілька місяців придбали 215 тисяч облігацій в Дії, а це – більше 215 млн гривень.

У 2022 році досвідом цифрової України почали цікавитися за кордоном. На базі української Дії в найбільш діджитальній країні – Естонії – створять аналог застосунку. Наша команда розробників працює спільно з естонськими колегами і вже незабаром презентують результат.

З перших днів вторгнення команда Мінцифри зверталася до топ-компаній світу із закликом вийти з ринку росії і припинити роботу з агресором. Ми написали 600 компаніям. З них 190 покинули ринок рф, 149 компаній частково підтримали цифрову блокаду, яка відкинула росію в минуле.

Ми шукали технологічні рішення та революційні ідеї, які будуть працювати на перемогу України. Під час повномасштабної війни Україна стала однією з країн з найбільшою кількістю Старлінків. Зараз працюють понад 22 тисячі терміналів, паралельно команда Мінцифри веде переговори про поставки нових партій.

У топі перемог – досягнення на кіберфронті. В Україні створили першу ІТ-армію, яка об'єднала волонтерів з усього світу. Зараз спільнота налічує більше 200 тисяч ІТ-фахівців, які спільно борються з атаками і виконують різні завдання у кіберпросторі.

Але не тільки ІТ-спеціалісти підтримують Україну, а і весь цивілізований світ. За ініціативи Президента Володимири Зеленського створили фандрейзингову платформу UNITED24. Вона стала єдиним вікном для збору пожертв з усього світу. За майже 8 місяців роботи через UNITED24 задонатили 255 мільйонів доларів на підтримку армії, медиків та відбудови України.

Також у межах UNITED24 виник проєкт Армія дронів. Він змінив хід воєнних подій та дав поштовх для розвитку сфери military-tech. У межах Армії дронів законтрактовано 1577 безпілотників на понад 3,2 млрд грн.

Ми продовжили розвивати Дія.City. До спеціального економічного та юридичного простору вже долучилися 414 компаній. А це – понад 34 тисячі фахівців. Отримали відчутну допомогу від світових технологічних компаній, які підтримали цифровий лендліз. Зокрема, Амазон AWS, Google, ClearView, Recorded Future тощо.

Джерело: internetua.com

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