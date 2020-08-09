У Мінцифри поділилися планами розвитку оптичного інтернету в Україні

У Мінцифри презентували плани щодо розвитку оптичного ітернету та обговорили їх із галуззю.

Щоб забезпечити 95% сільського населення технічною можливістю підключитись до інтернету зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с, а це одна з цілей Мінцифри, необхідна тісна співпраця державних органів, операторів, вендорів, місцевої влади. Як фахівці Мінцифри бачать цей процес, обговорили з представниками галузі на круглому столі.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест та керівник експертної групи з розвитку фіксованого широкосмугового інтернету Андрій Набок презентували результати дослідження покриття населених пунктів України волоконно-оптичними мережами та проєкт Національної стратегії розвитку широкосмугового інтернету в Україні.

Дослідження покриття

Йшлося про методику визначення покриття населених пунктів волоконно-оптичними мережами, бачення Мінцифри щодо забезпечення покриття волоконно-оптичними мережами в сільській місцевості та підключення закладів соціальної інфраструктури, можливі джерела фінансування та терміни.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації вперше в історії України провело детальне дослідження наявності доступу населення до високошвидкісного фіксованого інтернету. Мінцифри змінило підходи до статистичного збору інформації, використавши технологічні методи перевірки інформації — спідтести.

Ознайомитися з результатами дослідження наявності доступу населення до високошвидкісного фіксованого інтернету можна на порталі відкритих даних https://data.gov.ua/dataset?tags=broadband_coverage. Мапу покриття волоконно-оптичними мережами можна знайти за посиланням https://thedigital.gov.ua/fiber .

Заходьте, перевіряйте, шукайте свої міста та села в нас на карті та переконайтесь у достовірності даних. Якщо знайдете неточності або бажаєте доповнити інформацію, просимо повідомляти нас. Посилання на коментарі знайдете під картою.

За нашими даними, усі міста мають волоконно-оптичні мережі, часто навіть кількох операторів. Однак понад 17 тисяч сіл не можуть сьогодні використовувати сучасні технології. Близько 65% сіл не покрито якісним ШСД. Докладніше про дослідження можна прочитати на нашому сайті https://thedigital.gov.ua/news/17-tisyach-naselenikh-punktiv-ne-mayut-zhodnogo-optichnogo-provaydera-doslidzhennya-mintsifri

Інформація дослідження Мінцифри може бути корисною для операторів, адже вони отримали змогу дізнатись про потенційно привабливі для свого бізнесу населені пункти, що досі не покриті оптоволоконними мережами.

Дані цього дослідження Мінцифри використало для створення Національної стратегії розвитку широкосмугового доступу (ШСД), яку представники галузі та державні органи вже отримали для ознайомлення.

Подальші кроки

Головним інструментом надання жителям сільської місцевості можливості користуватись оптичним інтернетом Мінцифри бачить в активному розвитку мереж провайдерами через знання про вільні “не зайняті” села, а також через державне замовлення підключення соціальних об’єктів. У планах Мінцифри до 2024 року — 95% закладів соціальної інфраструктури мають користуватись високошвидкісним інтернетом.

Спільно з іншими державними органами ми визначили соціальні об’єкти в селах, які мають бути підключені до якісного інтернету. І це закріплено в Державній стратегії регіонального розвитку на 7 років, яку розробив Мінрегіон за участі Мінцифри. Цей документ днями був ухвалений Урядом. Адже, на нашу думку, розвиток інтернету в регіонах повинен відбуватись у тісній співпраці з місцевою владою, ОТГ. Саме вони повинні замовляти підключення таких послуг.

Важливо, що населені пункти, соціальні об’єкти в яких, за нашими планами, підключатимуться до оптичного інтернету державним коштом, стають комерційно привабливими для провайдерів.

До того ж фахівці Мінцифри впевнені, що високої якості обслуговування можна досягти тільки за наявності конкуренції. Ми прагнемо, щоб у майбутньому в більшості населених пунктів надавали послуги як мінімум два провайдери.

Щоб втілити ці плани в життя, ми й надалі співпрацюватимемо з представниками галузі. Тому найближчими тижнями плануємо провести черговий круглий стіл, де детально обговоримо Національну стратегію розвитку ШСД.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»