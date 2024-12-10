У Мінцифри пояснили виняток з нових правил бронювання для "Дія.City" щодо 20 тисяч зарплати

Вимогу про місячну заробітну плату 20 тис. грн для бронювання співробітників компаній-резидентів "Дія.City" знято, оскільки технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску (ЄСВ) і для резидентів простору він фіксований на рівні 22%.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Постанова Кабміну (№1362 від 29 листопада 2024 року - ред.) про новий порядок бронювання передбачає виняток для резидентів "Дія.City", оскільки технічно розмір заробітної плати особи рахується саме через суму сплаченого ЄСВ. У "Дія.City" ж розмір ЄСВ фіксований - 22% від мінімальної зарплати", - повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Крім того, там уточнили, що до резидентів "Дія.City" ще на етапі отримання статусу резидента застосовують низку критеріїв, один із яких - вимога про середньооблікову зарплату в компанії не менше ніж EUR1200 (52,500 тис. грн за курсом НБУ - ред.).

Джерело: epravda.com.ua

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