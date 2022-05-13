У Мінфіні порахували, скільки Україна витратила на війну з рф

Вимушені втрати України на екстрені потреби – від зброї до термінової допомоги внутрішньо переміщеним особам сягнули $8,3 мільярда.

Про це заявив агентству Reuters міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Укрінформ.

«Україна була вимушена витратити 245,1 мільярда гривень ($8,3 мільярда) на війну з росією замість розвитку», - розповів глава українського Мінфіну.

Цифра, яка раніше не розголошувалася українським урядом, демонструє економічний вир, у якому перебуває зараз країна, зауважує видання. За словами міністра, кошти, які спочатку були передбачені на економічний розвиток, йшли на інші потреби – від закупівлі й ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Марченко також зазначив, що уряд зібрав лише 60% від запланованих податкових надходжень за квітень, і нестача частково була доповнена до еквівалента 79,5% грантами від іноземних партнерів. У цьому зв’язку міністр підкреслив, що Україна потребує іноземної економічної допомоги, бо змушена спрямовувати мільярди додаткових доларів на надзвичайні витрати.

У цьому ж контексті Марченко поінформував, що Україна у квітні отримала майже $2 мільярди зовнішнього фінансування, з яких $719 мільйонів – гранти. За його словами, загалом з лютого надійшло $5,4 мільярда, включно з $801 мільйоном допомоги.

Водночас міністр спрогнозував, що надходження до бюджету в травні-червні – без урахування зовнішньої допомоги – очікуються на рівні 45-50% від запланованого рівня за умови, що ситуація не погіршиться.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства фінансів, у квітні до загального фонду держбюджету надійшло 76,2 млрд грн. Дефіцит загального фонду держбюджету станом на квітень склав 89,7 млрд грн. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, для фінансування дефіциту минулого місяця до бюджету було запозичено 50 млрд грн з боку Нацбанку, ще до 30 млрд грн - шляхом військових облігацій. Крім того, бюджет отримав низку валютних надходжень.

Источник: ukrinform.ua

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