У Міноборони розповіли скільки озброєння отримало ЗСУ поточного року

Скільки нового озброєння отримано Збройними Силами та скільки військової техніки було відремонтовано розповів заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Ukrainian Military Pages.

Так, за його словами, протягом 2018 року на озброєння (постачання) Збройних Сил України прийнято 12 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), допущено до експлуатації 18 зразків.

Згідно з Держоборонзамовленням до ЗСУ поставлено понад 1 500 одиниць нового та модернізованого озброєння та військової техніки, близько 800 одиниць стрілецької зброї, понад 500 одиниць засобів розвідки та спостереження, а також поставлено ракети та боєприпаси. До складу ВМС зараховано 4 малих броньованих артилерійських катери проекту 58155.

Відремонтовано силами ремонтно-відновлювальних органів ЗСУ понад 4 200 одиниць ОВТ. Підприємствами оборонно-промислового комплексу України відремонтовано та поставлено понад 500 одиниць ракетно-артилерійського та бронетанкового озброєння, автомобілів, авіаційної та інженерної техніки, техніки зв’язку і тилу.

Крім цього, до Збройних Сил України поставлено деякі види ОВТ в рамках надання технічної допомоги від країн-партнерів. Зокрема, у рамках міжнародної допомоги у військовій сфері Сполученими Штатами Америки передано до ВМС України два патрульні катери типу «Island».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»