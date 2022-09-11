У Міноборони вкотре нагадують про відповідальність у сприйнятті та поширенні інформації
Зараз соцмережами шириться багато інформації про нібито звільнені ЗСУ населені пункти, яка не відповідає дійсності, акцентує заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Не споживайте неперевірену інформацію. Якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення.
Приклад Балаклеї: кілька днів тому було повідомлення, що війська зайшли у місто. Але тільки сьогодні ми остаточно встановили у місті контроль, провели всі необхідні заходи та підняли прапор – про що теж були повідомлення Міноборони та ЗСУ.
Нагадуємо про офіційні канали:
- Верховний Головнокомандувач (Офіс президента);
- Міністр оборони (Міноборони),
- Головнокомандувач (ЗСУ, Генштаб).
Джерело: https://t.me/spravdi/16904