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У Міноборони України висміяли слово "русофобія"
У Міноборони України висміяли слово "русофобія", яке часто використовують боти для російської пропаганди, та запропонували його альтернативу
У Міноборони нагадали, що існує словник, і за ним слово "фобія" означає страх.
"Проте ніхто не боїться росіян та їхньої армії, що розвалюється. Розберімося з нашою лексикою: не русофобія, а русо-гоу-хомія (від англійської go home, йти додому, – ред.)", – йдеться у Twitter Міноборони.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/77456
Темы: війна, пропаганда, росія, україна