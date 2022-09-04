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У Міноборони України висміяли слово "русофобія"

У Міноборони України висміяли слово русофобія

У Міноборони України висміяли слово "русофобія", яке часто використовують боти для російської пропаганди, та запропонували його альтернативу

У Міноборони нагадали, що існує словник, і за ним слово "фобія" означає страх.

"Проте ніхто не боїться росіян та їхньої армії, що розвалюється. Розберімося з нашою лексикою: не русофобія, а русо-гоу-хомія (від англійської go home, йти додому, – ред.)", – йдеться у Twitter Міноборони.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/77456

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