У Міносвіти спростували інформацію, що підсумкова атестація дев'ятикласників відбуватиметься онлайн

Учні дев'ятих класів здаватимуть державну підсумкову атестацію в навчальному закладі в письмовій формі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

"Згідно з нормативними документами, атестація випускників 9-х класів може проводитися в навчальному закладі або у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020/2021 навчальному році ДПА для осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться в установі освіти в письмовій формі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про звільнення від складання ДПА учнів 9-х класів та/або її проведення онлайн є недостовірною.

У МОН також повідомляють, що твердження про ускладнення ДПА для учнів 9-х класів у 2020/2021 навчальному році є необґрунтованим. Завдання для проведення атестації в навчальному закладі затверджує керівник закладу освіти. За цими ж нормами ДПА проводилася у 2018/2019 навчальному році.

Джерело: censor.net

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