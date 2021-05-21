У Мінсоцполітики продовжується робота щодо встановлення статусу особам, які постраждали від торгівлі людьми

19 травня 2021 року відбулось чергове засідання робочої групи Мінсоцполітики з розгляду документів щодо встановлення статусу особам, які постраждали від торгівлі людьми.

За результатами проведення засідання робочої групи 6 громадянам України встановлено відповідний статус.

Нагадаємо, що особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:

1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа;

2) медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;

3) тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема у зв'язку з участю особи в якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі;

4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;

5) одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

6) допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку.

Довідково

Процедура встановлення статусу особам, які постраждали від торгівлі людьми, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 417 (зі змінами).

Источник: msp.gov.ua

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