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У Міністерстві оборони України створять Координаційну раду з питань цифрової трансформації та інформаційної безпеки

У Міністерстві оборони України створять Координаційну раду з питань цифрової трансформації та інформаційної безпеки

Одним із пріоритетів Стратегічного оборонного бюлетеня України є цифрова трансформація ЗС України та забезпечення інформаційної безпеки

– При Міністерстві оборони України планується створити Координаційну раду з питань цифрової трансформації та інформаційної безпеки як колегіальний дорадчий орган, до якої має увійти також компонента незалежного експертного середовища, – розповів заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Юлій Гере.

Він зазначив, що такий підхід дозволить швидше впровадити у Збройні Сили та поставити на озброєння перспективні розробки, зокрема волонтерські, а також забезпечить інтенсивний обмін інформацією з бізнессектором та громадським сектором.

Источник: gur.gov.ua

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