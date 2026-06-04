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У москві визнали: після війни росію чекають безробіття і бідність

У москві визнали: після війни росію чекають безробіття і бідність

Поки російська пропаганда продовжує розповідати казки про «стійкість» економіки рф та «безпрецедентне зростання», економісти дедалі частіше публічно визнають очевидне: війна проти України перетворила рф на державу, яка тримається виключно на військових витратах і може посипатися одразу після припинення бойових дій.

Показово, що тривожні сигнали пролунали не від опозиції чи західних аналітиків, а під час престижної російської конференції «шлыковские чтения», де традиційно обговорюють питання воєнної економіки, ВПК та стратегічної безпеки рф.

Заступник генерального директора центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування д.бєлоусов визнав: російська економіка стала заручницею війни. З його слів, після завершення бойових дій росію може накрити хвиля соціально-економічної дестабілізації через скорочення оборонзамовлень, падіння доходів населення, зупинку підприємств ВПК та зростання безробіття.

Іншими словами, поки ракети летять по Україні, російські заводи ще якось працюють. Але щойно «гарматний допінг» закінчиться, економіка країни-агресора ризикує зустрітися з реальністю, від якої її кілька років рятувала лише війна.

Фактично росія повернулася до моделі пізнього срср: країна виробляє дедалі більше зброї замість нормальної економіки, а державний бюджет працює як апарат штучної вентиляції для депресивних регіонів.

Окрему паніку в кремлівських аналітиків викликає перспектива масової демобілізації. За оцінками цмакп, після війни чисельність зс рф можуть скоротити з 2,4 млн до приблизно 1,5 млн осіб. Тобто близько 900 тис. росіян із бойовим досвідом, психологічними травмами та завищеними очікуваннями повернуться туди, де роботи стане менше, зарплати впадуть, а «герої спецоперації» раптом виявляться нікому не потрібними.

Очевидно, що така ситуація може спровокувати масштабну соціальну кризу, зростання злочинності, радикалізацію суспільства та внутрішню нестабільність.

Схоже, у кремлі вже починають усвідомлювати: розв’язати війну було значно простіше, ніж потім пояснити мільйонам росіян, чому після «величі» на них чекають безробіття, бідність і розвал цілих регіонів. Тому російські експерти вже пропонують не відмовлятися від воєнно-мобілізаційної моделі навіть після завершення війни, зберігати економіку на військових рейках через розвиток безпілотників, штучного інтелекту, біотехнологій та приватного космосу.

Країна, яка мріяла «піднятися з колін», у підсумку так міцно стала на військові милиці, що вже боїться зробити без них бодай крок.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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