У МОЗ повідомили, як вчитимуться школярі з вересня

Вимірювання температури, використання масок та антисептики – такі рекомендації надали у відомстві.

З 1 вересня навчання у закладах освіти можливе, але з дотриманням рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров’я України. Постанову № 42 від 30 липня 2020 року з рекомендаціями щодо освітнього процесу підписав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, її опублікували на сайті освітнього порталу Pedpress.ua.

Керівники закладів освіти мають розробити графік, згідно з яким учні допускатимуться у заклад. Батьки до закладу допускатися не будуть, виключення – для супроводжуючих осіб з інвалідністю.

Педагогі обов’язково мають перед початком занять опитувати учнів щодо їх самопочуття та наявності респіраторної хвороби. У разі виявлення симптомів, якщо поряд не буде батьків, таких учнів ізолюють в спеціально відведеному приміщенні закладу, проінформують батьків або інших законних представників та прийматимуть рішення, чи направляти дитину до лікарні.

Заходити у приміщення закладу треба тільки у захисній масці або респіраторі, під час занять їх можна не використовувати, але пересуватися по закладу – обов'язково у засобах захисту.

На вході мають бути організовані місця для обробки рук антисептичними засобами та позначатися яскравим вказівником щодо правил їх використовування. Пересування учнів по закладу має бути мінімальним, рекомендується проводити усі заняття для одного класу або групи в одній аудиторії.

У розкладі занять необхідно передбачити можливість різного часу для початку занять, перерви або закінчення для різних класів. У коридорах та класах мають бути розмітки на підлозі, щоб організувати двосторонній рух для різних вікових категорій учнів. Окремі предмети проводити за можливістю на відкритому повітрі.

У туалетах поставити рідке мило та антисептичні засоби для рук, паперові рушники або електросушарки, багаторазові рушники використовувати заборонено. Після закінчення занять проводити дезінфекцію та очищення поверхонь, та провітрювати приміщення після кожного уроку не менше 10 хвилин. Поставити на території закладу урни з кришкою для використаних масок та рукавичок.

Є рекомендації і щодо харчування у закладах. Наприклад, харчування за типом «шведського столу» та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється. Відстань між столами має бути не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

Усі працівники харчоблоку мають бути забезпечені масками та змінювати їх кожні три години, після кожного зняття маски та рукавичок мити руки з милом та обробляти їх антисептиком. Працівник їдальні, який видає страви, має бути в масці, рукавичках, окулярах або захисному щитку.

Транспорт, який доставляє учнів до закладу освіти, має бути продезінфікований, водії повинні мати маску та антисептики. До роботи заборонено допускати осіб з температурою вище 37,2 градусів та ознаками респіраторної хвороби.

Відповідальність за дотриманням рекомендації буде нести керівник навчального закладу, а медичний персонал має пройти відповідний інструктаж та не допускати до роботи персонал, який має бути на самоізоляції. Весь персонал закладу допускається до роботи тільки у засобах захисту та після вимірювання температури безконтактним термометром. Медпункти мають бути забезпечені необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами. дезінфекційними. в тому числі антисептичними засобами для обробки рук. засобами особистої гігієни та індивідуального захисту).

Источник: slk.kh.ua

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