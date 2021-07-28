У МОЗ розподілили протиправцеву сироватку для постачання в регіони

Міністерство охорони здоров’я направило в регіони більш як 18 тисяч флаконів лікарського засобу «Імуноглобулін людини протиправцевий». Препарат призначається для хворих на інфекційні захворювання, які супроводжуються високим рівнем летальності.

18 399 флаконів лікарського засобу були розподілені таким чином:

Вінницька область - 280

Волинська область - 9 548

Дніпропетровська область - 26

Житомирська область - 33

Закарпатська область - 466

Київська область - 2 917

Львівська область - 35

Рівненська область - 749

Тернопільська область - 1 829

Херсонська область - 307

Хмельницька область - 113

Чернігівська область - 327

м. Київ - 1 769

Інші регіони мають достатню кількість препарату і не потребують розподілу з цієї закупівлі.

Правцевий антитоксин закуплено за кошти Державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями». Загальна вартість поставки становить 31 646 280 грн.

Довідково:

Правець — це гостре інфекційне захворювання, що передається під час контакту зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися можливо через потрапляння бруду в рану, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається.

За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі – від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров’я.

Єдиний надійний спосіб захиститися від правця — вакцинація.

Вакцинацію для профілактики правця, дифтерії та кашлюка відповідно до Календаря щеплень здійснюють у 2 місяці (перше щеплення), у 4 місяці (друге щеплення), у 6 місяців (третє щеплення), у 18 місяців (четверте щеплення). Ревакцинація відбувається у 6 років та 16 років. З 26 років планова ревакцинація для дорослих обов’язкова щодесять років.

Вакцина від правця та дифтерії безоплатна для дітей та дорослих. Для найкращого захисту варто робити щеплення вчасно.

При появі перших симптомів правця, негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря!

Докладніше про правець: https://bit.ly/2HcW52E.

Источник: moz.gov.ua

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