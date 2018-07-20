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У МОЗ розповіли про новий порядок закупівлі медичних виробів

У МОЗ розповіли про новий порядок закупівлі медичних виробів

Міністерство охорони здоров’я, Мінекономіки і GMDN Агенція підписали меморандум про співпрацю, за яким з наступного року медзаклади України здійснюватимуть закупівлі медичних виробів за визнаним у розвинених країнах уніфікованим класифікатором – GMDN, повідомляє МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що це спростить процес закупівель, унеможливить корупцію і в результаті лікарні зможуть купувати більше необхідних якісних матеріалів, інструментів, імплантів і медичного обладнання. Угоду підписали 18 липня.

Класифікатор GMDN – це база даних, що містить інформацію про всі типи медичних виробів – всі вироби, що використовуються для діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення стану людини у випадках хвороби або травми.

Класифікатор, кажуть у МОЗ, використовують у понад 70 країнах світу, зокрема у більшості країн Європи і у США. Нині у системі близько 7,5 тисяч виробників з усього світу та понад мільйон медичних виробів.

У МОЗ нагадали, що досі медзаклади могли вільно формулювати назви медичних виробів, маніпулювати технічними характеристиками і таким чином завищувати ціни і сприяти корупції у тендерах на публічну закупівлю медичних виробів. З упровадженням GMDN-класифікатора такі дії стануть неможливими, адже у цій базі даних кожен тип медвиробів має унікальний короткий код (5 цифр) і супроводжується чіткими характеристиками.

1 липня в Україні офіційно стартував черговий етап медичної реформи. Медичні заклади, які підписали договір з Національною службою здоров’я, почнуть отримувати фінансування за новою моделлю. Також набуває чинності перелік послуг, які входять до гарантованої первинної медичної допомоги та оплачуються державою.

Источник: radiosvoboda.org

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