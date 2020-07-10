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У місті Соледар Донецької області відкрили Центр безпеки громадян

У місті Соледар Донецької області відкрили Центр безпеки громадян

У місті Соледар Донецької області відкрили Центр безпеки громадян. Він став 12 Центром безпеки громадян, відкритим на Донеччині. Головна мета Центру - надавати повний спектр безпекових послуг громадянам. Про це заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час відкриття Центру.

«Головне завдання Центру безпеки громадян – це надання повного спектру безпекових послуг. На території Центру знаходяться пожежно-рятувальний підрозділ, підрозділи екстреної медицини і що дуже важливо, враховуючи близькість лінії розмежування – піротехнічний підрозділ. І після створення поліцейського офіцера громади він також буде знаходитися тут»,- сказав Сергій Яровий.

За словами першого заступника Міністра, створення таких центрів допоможе скоротити час реагування на надзвичайні події, а також забезпечить ефективну координацію та організацію дій підрозділів.

«До кінця року заплановано відкриття ще 4 центрів безпеки в Донецькій області, до 2022 року їх буде 28. Далі цей проект буде поширено на всю Україну», – додав Сергій Яровий.

Своєю чергою Голова ДСНС Микола Чечоткін підкреслив актуальність знаходження в Центрі безпеки піротехнічного підрозділу.

«Враховуючи, що тут недалеко знаходиться лінія розмежування, дуже важливо що в Центрі знаходиться піротехнічний підрозділ. Піротехнічні підрозділи залучаються фактично кожного дня до проведення розмінування територій та інших об’єктів», – сказав Микола Чечоткін.

У будівлі Центру розміщується 88 державна пожежно-рятувальна частина, загальною чисельністю 34 особи та особовий склад піротехнічного відділення чисельність 5 осіб.

В рамках проведення адміністративної реформи на території Донецької області заплановано створення 8 районів, з яких 5 розташовані на підконтрольній території України та 3 райони на тимчасово непідконтрольній території. З 5 районів заплановано створення 45 об’єднаних територіальних громад.

Втілюючи концепцію децентралізації влади між Донецькою обласною державною адміністрацією та ДСНС, в 2019 році був укладений Меморандум про співпрацю щодо розбудови центрів безпеки громадян у спроможних територіальних громадах. В рамках підписаного Меморандуму передбачено створення 28 центрів безпеки громадян.

На сьогодні відкрито та функціонують 11 центрів безпеки.

До кінця 2020 року заплановано завершити будівництво 4 центрів безпеки громадян, до кінця 2022 року – будівництво 12 центрів.

Источник: kmu.gov.ua

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